В 2023 году Андрей добровольно отправился на службу.

15 января в Меленках Владимирской области прошло прощание с Андреем Фокиным, участником специальной военной операции. Об этом рассказал Меленковский коммунар. Ему было 43 годаВ 2023 году Андрей добровольно отправился на службу. Он скончался 13 января 2025 года, находясь в отпуске.Церемония прощания состоялась на центральном кладбище, где собрались родные, друзья и сослуживцы. Один из них, с позывным Кактус, рассказал о героизме Андрея, который спас экипаж, оперативно вывев «Т-62» из-под вражеского огня.