Роспотребнадзор выявил серьезные нарушения санитарных норм.

Суд обязал министерство здравоохранения Владимирской области выделить средства на устранение нарушений в больнице Радужного. Здесь Роспотребнадзор выявил серьезные нарушения санитарных норм. Например, дефекты покрытия стен, пола и потолка.Больница была оштрафована и должна была устранить проблемы до 1 декабря 2023 года, но не выполнила требования. В результате Роспотребнадзор обратился в суд, который удовлетворил иск, обязывая министерство финансировать работы в течение 6 месяцев, а больницу — завершить ремонт в течение года после получения средств. Решение суда пока не вступило в законную силу.Напомним, ранее мы писали, что