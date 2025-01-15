42-летний мужчина заплатил долг по алиментов перед своим 16-летним сыном. К сожалению, он это сделал не из-за пробуждения совести, а из-за того, что приставы наложили ограничение на его

42-летний мужчина заплатил долг по алиментов перед своим 16-летним сыном. К сожалению, он это сделал не из-за пробуждения совести, а из-за того, что приставы наложили ограничение на его водительские права. Должник работает таксистом. Как рассказали в пресс-службе УФССП по области, в отделении судебных приставов Вязниковского района есть исполнительное производство о взыскании с мужчины задолженности по