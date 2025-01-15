ООО «Завод «Бетал» и ООО «СТС» подарили бойцам мобильную баню. Как рассказали в правительстве региона, в ближайшее время она будет отправлена в зону СВО вместе с остальным гуманитарным

ООО «Завод «Бетал» и ООО «СТС» подарили бойцам мобильную баню. Как рассказали в правительстве региона, в ближайшее время она будет отправлена в зону СВО вместе с остальным гуманитарным грузом. Александр Вдовин, руководитель ООО «Завод «Бетал» Какая бы не была тяжелая работа — отдыхать надо. Как говорится, в здоровом теле — здоровый дух! И мы в