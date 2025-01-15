Члены товарищества не были в курсе выделения земли, считая, что она используется в административных целях.

В прокуратуре города Владимира возбуждено уголовное дело против председателя садового товарищества, подозреваемого в мошенничестве с землёй. По версии следствия, мужчина подделал протокол общего собрания, чтобы оформить в собственность участок площадью 582 кв. м и затем подарил его своему сыну.Члены товарищества не были в курсе выделения земли, считая, что она используется в административных целях. Председателю инкриминируется предоставление ложных сведений в мэрию. Ему грозит штраф до 500 тысяч рублей и возможно лишение свободы за мошенничество, совершенное с использованием служебного положения.