В честь знаменательного для работников СК дня в региональном управлении состоялось торжественное собрание. 15 января 14 лет назад Следком стал функционировать как отдельное ведомство.

В честь знаменательного для работников СК дня в региональном управлении состоялось торжественное собрание. 15 января 14 лет назад Следком стал функционировать как отдельное ведомство. Руководитель следственного управления Артем Кулаков поздравил подчиненных с праздником и поблагодарил за службу. Также он обозначил наиболее приоритетные задачи. Артем Кулаков отдельно отметил хорошие результаты в борьбе с миграционной преступностью в