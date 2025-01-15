35-летняя водитель не справилась с управлением из-за плохой погоды.

Во вторник, 14 января, на улице Большой Нижегородской во Владимире произошло необычное ДТП с автомобилем Opel Astra. Около 19:00 35-летняя водитель не справилась с управлением из-за плохой погоды и влетела в цветочный магазин у дома №80а.К счастью, в результате ДТП никто не пострадал. Госавтоинспекция напоминает автомобилистам о необходимости соблюдения правил поведения на зимних дорогах: не превышать скорость, избегать резких маневров и поддерживать безопасную дистанцию.Напомним, ранее мы писали, что трое подростков разбились на квадроцикле в Пенкино.