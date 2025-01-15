19 января (воскресенье) в 13:00 в кинозале «Палат» пройдет показ и обсуждение мирового шедевра – драматического фильма американского режиссера Терренса Малика «Древо жизни». Лента вышла на

19 января (воскресенье) в 13:00 в кинозале «Палат» пройдет показ и обсуждение мирового шедевра – драматического фильма американского режиссера Терренса Малика «Древо жизни». Лента вышла на экраны в 2011 году. Возрастное ограничение – 12+. Как рассказали в пресс-службе ВСМЗ, картина получила Золотую пальмовую ветвь на Каннском фестивале, три номинации на «Оскар», премию «Выбор критиков» за