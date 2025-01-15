Теперь кредит при сумме от 50 000 до 200 000 рублей банки и микрофинансовые организации одобрят только спустя 4 часа, а если сумма больше 200 000 рублей, то спустя 48 часов. При наличии подозрений, что

Теперь кредит при сумме от 50 000 до 200 000 рублей банки и микрофинансовые организации одобрят только спустя 4 часа, а если сумма больше 200 000 рублей, то спустя 48 часов. При наличии подозрений, что деньги могут попасть мошенникам, договор вовсе аннулируют. Такова суть нового законопроекта, который сегодня, 15 января, приняла Дума в первом чтении.