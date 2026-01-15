В одной из больниц медсестра вывезла дедушку-инвалида в коляске в парк. Посадила его на травку, сказала, что скоро вернется и пропала. Дедушка сидел-сидел, прошел час, два, медсестры все нет и нет. Вдруг он заметил на соседней лавочке группу парней. Бедный дедушка не знал, что это наркоманы.
- Ребятки! Мне бы на колеса.
Парни подбежали и начали совать деду какие-то таблетки.
- Да нет, ребята, мне давно уже уколы колят.
Пацаны все поняли. Достали шприц, ампулку. Дедуля опешил.
- Ребятки! Я все понял. спасибо, я лучше на травке...
- Ну, дед, ты бы , в натуре, уже определился что ли?- ответили ему парни, забивая для деда косяк.
