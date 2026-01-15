- Куме а куме, а чому в Вас так меду багато?
- А тому що гарні бджоли маю....
- А чим то Ваші бджоли кращі за інші?
- А Вони, куме, в поля не летять, а на ринок до бабок....Наберуть там
меду і до мене у вулики.
- Еге ж куме, гарні бджоли, Тому Що Справедливі.....
- Куме а куме, як ся має Ваш бізнес?
- Ой не питайте... Спочатку наїхали і пригрозили, потім забрали сто долярів, потім взірвали машину, а потім зруйнували офіс і цех.
- Ой дурні якісь, а що не могли все одразу зробити...
- Ні, не могли, Тому Що Послідовні....
