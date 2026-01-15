Подходит маленький сын к отцу и спрашивает:
- Пап, скажи, что такое политика?
- Объясню тебе на примере нашей семьи. Вот смотри: Я зарабатываю деньги, значит я министерство финансов. Мама ведет хозяйство, значит она правительство. Дедушка следит, чтобы в доме был порядок - он профсоюзы. Домработница выполняет всю работу по дому - она рабочий класс. Все что мы делаем - это для тебя, значит ты - народ. А твой годовалый братик - будущее.
- Понятно?
- Нет.
- Ну тогда иди спать.
Посреди ночи сын просыпается от плача своего братика. Он встает и идет в спальню будить маму. После безуспешных попыток сделать это, он идет на кухню где папа занимается любовью с домработницей, а дедушка наблюдает за этим в замочную скважину. После этого он возвращается к с
