Поспорили на корабле штурман и старший механик, у кого работа сложнее. Ну, решили поменяться - кто первый у другого придет совета просить - тот и проиграл.
Сидит штурман в машине, все нормально, - когда через несколько дней начал греться подшипник. Что ему только не делали - ничего не помогает. Когда уже вот-вот заклинит, делать нечего, пошел штурман сдаваться. Приходит в штурманскую рубку, так и так, твоя взяла. Подшиник греется, а я ничего сделать не могу. Стармех что-то чертит на карте и задумчиво так: "Как же ж ему не греться, третий день по пустыне идем.
