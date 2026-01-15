Африканская народная сказка про деда, бабу и страуса Рябу.
Жили были в одном африканском племени дед и баба и был у них страус Ряба. Однажды спрятал он голову в песок. Стал дед страуса Рябу выкапывать - копает-копает, выкопать не может. Позвал дед бабу, копают-копают - выкопать не могут. Позвала баба шамана, шаман позвал тапира, тапир позвал лемура, а лемур мангуста. Копают - выкопать не могут. Тут пришел белый миссионер с лопатой копал-копал и вдруг выкопал самородок, но не простой, а золотой. И построили они в деревне каменную церковь, и жили в ней долго и счастливо и умерли в один день от землетрясения.
