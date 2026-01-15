Подходит к водителю "Мерса" грузин и говорит:
- Слушай, дорогой, у меня к тебе большая просьба будет. Подъедь во-он к той гостиниц и жди. Я вийду с красивой женщин, а ты мне скажи: "Автандил Рустамович (это я Автандил), я вам нужен?" А я скажу: "Нет, не нужен, ми на такси поедем". Ты спроси: "Завтра как обично?" Я отвечу: "Да, дорогой, как обично". И за это полючишь 100 баксов.
Водитель все так и сделал: подъехал, спросил насчет завтра. Грузин отвечает: "Да, дорогой, как обично". Водитель тогда говорит:
- Автандил Рустамович, тут жена просит 500 баксов на полушубок, а завтра я заеду за вами, тогда и отдам.
Грузин подходит к нему, дает деньги и говорит:
-Ты своличь, но ты умни своличь.
