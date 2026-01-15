Конец 20-х. Звонок в ЧК:
- У Иванова много денег!
- Выезжаем.
Конец 70-х. Звонок в КГБ:
- У Иванова много денег!
- Ну и что?
- Он украл их у государства!
- Выезжаем.
Конец 90-х. Звонок в ФСБ:
- У Иванова много денег!
- Ну и что?
- Он украл их у государства!
- Ну и что?
- Он не платит с них налоги!
- Выезжаем...
2000-е.
- У Иванова много денег!
- Ну и что?
- Он украл их у государства!
- Ну и что?
- Он украл... .
- Секунду, щас вас соединим...
- Ало! Министр Иванов слушает! Какие, типа, проблемы?
