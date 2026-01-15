Їдуть в купе грузин і українські мама з сином.
Ну мама з сином такі жирненькі і везуть великий кошик яблук. Мама бере яблуко, дає синові і каже:
- Зїж синку яблучко в ньому багато заліза, вітамінів - будеш здоровий.
Синок """"заточив"""" яблуко. Їдуть дальше.
Мама:
- На синку зїж яблучко в ньому багато заліза, вітамінів.
Синок звісно не відмовився. Так продовжується ще деякий час. Грузин сидить і """"прозріває"""" з синочка. Тут мама бере вже останнє яблуко і знов каже:
- Зїж синку яблучко в ньому багато заліза, вітамінів.Тут грузин не витримує і каже:
- Кушай, кушай, малыш, скоро ваше рельсами какать будеш!!!
