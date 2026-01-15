Екатерина Проничева, которая возглавляла ВСМЗ с июля 2022 года, покинула свой пост.

14 января 2026 года во Владимиро-Суздальском музее-заповеднике сменился руководитель. Екатерина Проничева, которая возглавляла ВСМЗ с июля 2022 года, покинула свой пост.Министр культуры России подписала приказ о ее назначении на новую должность — теперь Екатерина Проничева будет руководить Государственным музеем изобразительных искусств имени А. С. Пушкина в Москве.Обязанности директора ВСМЗ пока возложили на Алису Бирюкову. Она работает заместителем директора музея. Бирюкова почти два года руководила городом Суздалем, возглавляла музей-заповедник «Горки Ленинские» в Московской области.