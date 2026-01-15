Однажды в квартире на потолке появилось черное пятно, а через день жилец умер от инфаркта. На следующей неделе пятно появилось в другой квартире, и вскоре жилец той квартиры тоже умер от инфаркта. И в третьей квартире появилось черное пятно, и снова умер жилец. На четвёртой неделе пятно появилось в квартире Сидорова. Сидоров позвонил в ЖЭК:
-У меня тут черное пятно на потолке. А, да? Можно отремонтировать? А сколько это будет стоить? СКОЛЬКО??? - переспросил Сидоров и умер от инфаркта.
