Идёт слон по берегу озера. Видит - в озере тонет мышка.
- Хелп! хелп! - кричит мышка.
Слон думает: «Бесполезное же существо, но спасти надо, а то спать плохо буду, совесть замучает»...
Подумал и бросил мышке свой член...
Мышка поморщилась, но вылезла по нему на берег...
...Через некоторое время мышка оказалась на берегу озера и увидела, что тонет слон.
- Хелп! хелп! - кричит слон.
- Надо сделать для него то же самое, ведь он меня спас - думает мышка.
Она кинула ему трос, привязала трос к своей красной Феррари и вытащила слона...
Мораль: тому, у кого есть красная феррари, необязательно иметь большой член...
