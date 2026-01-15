#2 30/06/2006 - 01:12. Автор: Мihооil.
Конный полицейский стоит на перекрестке. Подъезжает мальчик на велосипеде:
- Мальчик - откуда у тебя велосипед?
- Санта Клаус подарил на Новый год...
- На следующий Новый год скажи Санте, чтоб он тебе подарил отражатель.
Без красного отражателя сзади ездить нельзя! Понял?!
- Понял... А у вас откуда конь?
- Санта Клаус подарил.
- На следующий Новый год скажите
ему, чтоб он вашему коню подарил х%й - и прицепил его снизу, а не сверху,
как сейчас...
еще анекдот!