Вызвал к себе министра внутренних дел президент и спрашивает:
П - Доложите-ка, как проходит служба во внутренних органах, всем ли довольны сотрудники.
М - Довольны, довольны. Вот только на низкую зарплату жалуются. Надо бы поднять.
П - А давайте попробуем снизить зарплату и посмотрим, что будет.
Проходит месяц. Вызывает президент министра и спрашивает:
П - Ну как?
М - Жалуются на зарплату, но на службу все равно ходят.
П - А давайте урежем им зарплату еще в 2 раза и посмотрим, что будет.
Проходит еще месяц.
П - Ну как там наша милиция?
М - Жалуются на зарплату, но как ни странно идут на службу!
П - А давайте вообще не платить им зарплату и посмотрим, что будет.
Проходит месяц. Министр докладывает:
М - Вы не поверите! Они все равно
еще анекдот!