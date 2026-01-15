Три американских морпеха едут на джипе по дороге из Басры в Багдад и увидели на обочине бездыханное тело еще одного морпеха.
Они остановились и подошли к телу. Морпех оказался живым, но хорошо помятым и без сознания. В нескольких метрах от него они увидели тело иракского повстанца, в таком же состоянии. Оказав обоим первую помощь, они привели морпеха в чувство и спросили, что случилось. Он рассказывает: ""Иду я вдоль дороги, тут вижу на другой стороне этот вот нацеливает на меня калаш! Я нацеливаю на него М-16 и кричу ему: ""Буш - козел!"" А он мне кричит в ответ: ""Саддам - мудак!"" И вот мы стоим посреди дороги, улыбаемся и пожимаем друг другу руки...и тут на нас сбило машиной!""
