В деревне ЧП. Куры не несутся - петухи все старые.
Тогда решили завести нового, долго выбирали и, наконец, купили самого озабоченного. Петух даже ночью не останавливался, то он в одном курятнике, то в другом...
Хозяин говорит ему:
- Петя! Может отдохнёшь немного, здоровье надорвёшь!
Петух его не слушал. И в один пасмурный день видит мужик, что петух его в поле валяется, а вокруг стая ворон кружит.
- Говорил же я тебе Петя… Почему ты меня не слушал?
Петух открывает один глаз и говорит:
- Тихо! Ворон спугнёшь следующим будешь!
