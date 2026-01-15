Идет по полю наглый заяц. Прет напрямую, не обращая ни на что внимания. Прямо на его пути стоит абсолютно флегматичный бык и жует траву.
Заяц:
- Уйди с дороги, бычара!
Бык жует траву. Заяц:
- Ты чё, в натуре, не понял? Свали отсюда!
Быку все равно. Он продолжает жевать. Заяц:
- Вали я сказал! А то счас пасть порву и рога поотшибаю!!!
Бык ме-е-едленно-ме-е-едленно поворачивается к зайцу задом и вываливает на него громадную кучу. А потом уходит вдаль.
Проходит 5 минут, 10 минут. Через пятнадцать минут начинают слетаться мухи, и вдруг куча зашевелилась, и из нее с трудом вылазит заяц. Отплевываясь, он орет во след быку:
- Чё, ОБОС#@ЛСЯ?!!!
