Едет президент Лукашенко со своим водителем на Мерсе по деревне и вдруг водила сбивает свинью. Свинье, естессно, капец, а Батька, как человек чэсны, дает водиле 100$ и говорит, чтобы тот нашел в деревне хозяина хрюшки, извинился и отдал ему бабки. Ждет Батька водилу час, два, три. Наконец, тот приплелся в жопу пьяный.
- Что ж ты так напился?
- Да вот положил я свинью в мешок, пошел по деревне и говорю местным: я водила Лукашенко, я только что убил эту свинью. И тут мне как стали все наливать...
