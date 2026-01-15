- Папа, а что такое альтернатива?
- Ну представь, синок, решили мы заняться бизнесом, пошли в магазин, купили десяток
яиц. Шесть съели, четыре оставили...
- Это и есть альтернатива?!
- Подожди. Не съеденые яйца положили под лампу, и из них вылупились цыплята, они
выросли - двух мы съели, двух оставили...
- Это и есть альтернатива?
- Нет, слушай дальше. Оставшаяся курочка стала нести яйца - часть мы съедаем, а часть
продаем...
- Это и есть альтернатива?
- Да нет же, подожди! На вырученные деньги мы покупаем еще кур... И вдруг - потоп!
Все заливает, куры тонут, и мы нищие...
- Не понял. Так что же такое альтернатива?!
- Утки!!!
