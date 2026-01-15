Проходит выставка по достижениям в компьютерной технике. Представлены новейшие процессоры от Intel с частотой 2.2 гигагерца, AMD Atlon XP, а так же впервые процессор Зеленоградского НПО "Электроника". Процессоры проходят тестирование по всем параметрам, и везде лидирует отечественное изделие. Эксперты в шоке. Приносят мощный микроскоп, кладут процессор. Один эксперт заглядывает в окуляры и через секунду падает в обморок. Его коллега заглядывает и тоже падает в обморок. Комиссия в недоумении. Третий эксперт долго смотрит в микроскоп, а потом, заикаясь, произносит:
- Вы не поверите! Он ламповый!
