В школе. Учительница задаёт загадки детям и просит ответить.
-Дети, сто одёжек и все без застёжек, что?
Вовочка тянет руку.
-Это я моя мама.
Уительница говорит
-Нет, это капуста, хотя ход твоих мыслей мне понятен.
Опять Учительница.Что это?Нос белый, а лицо красное.
Вовочка опять
-Я знаю, что это. Это Танька, моя однокласница.
Учительница опять говорит
Нет,это редиска, но ход твоих мыслей мне понятен.
Вовочка обиделся, сидит думает и говорит
-Я задам вам сейчас вопрос, что это...Разбрызгивающий прибор в виде шланга, из 3 букв, а вторая Учительница подумала и как заорёт
-Вон из класса, бесстыдник!!!
Вовочка подходит медленно к двери и говорит
-Вообще-то это душ, но ход ваших мыслей мне понятен.
еще анекдот!