В одной деревне была большая проблема - резали волки овец. И не было спасу от них. М вот однажды пришел в деревню дед и говорит : " Купите у меня собаку, и no problem. А собака то - маленькая, плешивая, беззубая. Но люди уже отчаялись и купили. Выпустили в поле и смотрят .
И вот выбежали из леса волки , увидали псину и тикать. Люди обрадовались страшно, а в это время в стае волков молодой волк догоняет старого вожака и спрашивает : " Почему мы убегаем от какой-то шавки, ведь она такая маленькая,беззубая,безобидная ну что она может сделать - ну разве что поцеловать под хвост " " О-о-о-о-о-о" - ответил старый вожак - " ты не знаешь какие у нее холодные губы ..."
