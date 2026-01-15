Один мальчик хотел, чтобы ему подарили на
Рождество велосипед. Hо у родителей не было на это денег, и мама сказала
ему:
- Ты напиши письмо Иисусу Христу, может быть он совершит чудо!
Мальчик побежал в свою комнату, взял ручку и бумагу и начал писать:
- Я не буду шалить целый год...
Потом он задумался, зачеркнул написанное и начал по другому:
- Я буду хорошим целый месяц...
Что-то и эта фраза ему не нравилась. Он зачеркнул и продолжил:
- Я постараюсь хорошо себя вести в течение недели...
Он с отвращением посмотрел на бумагу, потом со злостью порвал ее.
Мальчик быстро оделся и вышел на улицу. Когда он был у местной
католической церкви, он
побежал так быстро, как только мог, схватил фигурку Мадонны и убежал
домой. Там он снова взял листок бумаги
