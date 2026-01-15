Лапали раз українець та москаль рибу на острові Тузла разом. Клюнуло у двох одночасно. Витягають, а там золота рибка, москаль за губу підчипив, а українець за хвіст. Ну, рибка і каже, будем по чесному ділити бажання, росіянину 2 бажання, а українцю - 1, бо за хвіст злапав . На тому і порішили.
Загадує росіянин бажання:
- Хочу чтобы на всей Великой Руси не осталось ни одного хохла!
- Выполнено!
- Хочу вокруг всей Великой Руси забор 5 м шириной и 50 м высотой, чтобы ни один хохол к нам не залез!
- Выполнено!
Українець в шоці:
- І що там дійсно ні одного нашого хлопця не лишилось?!?
- Ні одного!
- І що ні малюсінької шпаринки в паркані?!?
- Ні одної!
- Ух, блін!!! Тоді заливай це все бетоном!!!!!
