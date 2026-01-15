В 2026 году начинает действовать федеральный проект, направленный на создание комфортных условий для сельхозпроизводителей и предпринимателей. Об этом на своей в соцсети рассказал депутат Госдумы РФ Игорь Игошин.
На реализацию нового проекта и поддержку агробизнеса направлено порядка 14 млрд рублей.
К примеру, теперь граждане смогут получить гранты на организацию малой сельской пекарни. Деньги будут выделять как на открытие новых производств, так и на завершение уже начатых проектов.
Кроме того, предпринимателям возместят до 60% затрат на приобретение газопоршневых установок. Это позволит сократить расходы на электроэнергию и теплоснабжение и, как следствие, увеличить производственные мощности.
Также до 60% расходов на приобретение товаров у фермеров возместят кооперативам и агроагрегаторам, занимающимся переработкой и сбытом сельхозпродукции.
Впервые в нашей стране станут выдавать субсидии на развитие агротуризма. Первые 56 проектов уже выбраны.
«Все эти меры помогут "встать на ноги" малому агробизнесу. Тем более что сейчас малые формы сельхозработ всё больше и больше привлекают внимание молодёжи», — написал депутат Госдумы РФ Игорь Игошин.