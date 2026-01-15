В 2026 году начинает действовать федеральный проект, направленный на создание комфортных условий для сельхозпроизводителей и предпринимателей. Об этом на своей в соцсети рассказал депутат Госдумы РФ Игорь Игошин.На реализацию нового проекта и поддержку агробизнеса направлено порядка 14 млрд рублей.К примеру, теперь граждане смогут получить гранты на организацию малой сельской пекарни. Деньги будут выделять как на открытие новых производств, так и на завершение уже начатых проектов.Кроме того, предпринимателям возместят до 60% затрат на приобретение газопоршневых установок. Это позволит сократить расходы на электроэнергию и теплоснабжение и, как следствие, увеличить производственные мощности.Также до 60% расходов на приобретение товаров у фермеров возместят кооперативам и агроагрегаторам, занимающимся переработкой и сбытом сельхозпродукции.Впервые в нашей стране станут выдавать субсидии на развитие агротуризма. Первые 56 проектов уже выбраны.«Все эти меры помогут "встать на ноги" малому агробизнесу. Тем более что сейчас малые формы сельхозработ всё больше и больше привлекают внимание молодёжи», — написал депутат Госдумы РФ Игорь Игошин.