Во Владимире оборудуют два традиционных места для купаний.

Во Владимирской области вовсю готовятся к Крещенским купаниям. МЧС региона опубликовало предварительный список мест, где жители смогут безопасно окунуться в прорубь в праздничную ночь. Всего по разным районам области.Во Владимире оборудуют два традиционных места для купаний: Семязинский пруд и озеро Глубокое в парке культуры и отдыха «Загородный».Помимо областного центра, окунуться можно будет в самых разных уголках региона — от купелей у старинных храмов до оборудованных прудов и родников. Среди локаций: купальня у часовни в Гороховце, пруд возле ГК «Горячие ключи» в Суздале, родник в деревне Черсево, озеро Малое Урсово в Камешково, источник Свято-Казанского скита в Вязниковском районе.На всех этих площадках во время купаний будут дежурить медики, полицейские, спасатели и волонтеры.