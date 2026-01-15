В 2026 году во Владимирской области капитально отремонтируют три детских сада — работы проведут по федеральной программе. После обновления почти 700 малышей смогут ходить в уютные и безопасные дошкольные учреждения. Об этом рассказал депутат Госдумы от Владимирской области .Так, ремонтные работы пройдут в Муроме в детском саду № 81, в Гороховце в детском саду № 8. Также в планах привести в порядок и детский сад № 34 в областном центре.На эти цели из федерального бюджета выделено 109,07 млн рублей (основная часть финансирования). Однако средства поступят и из областного (2,22 млн рублей) и местных (1,12 млн рублей) бюджетов.«Обновление социальной инфраструктуры — это системная работа, которую я провожу совместно с регионом и муниципалитетами на основе актуальных запросов жителей, в том числе и при утверждении федерального бюджета в Думе — чтобы Владимирская область получила федеральные деньги», — подчеркнул Алексей Говырин.