В Москве пройдет выставка "Лучшие собаки и кошки России".

С 13 по 15 февраля в выставочном комплексе Гостиный Двор пройдет выставка "Лучшие собаки и кошки России". В течение трех дней гости мероприятия увидят 1500 собак и 350 кошек со всей страны, включая редкие и мало представленные породы.В программе будут представлены зрелищные соревнования, танцы с собаками и конкурсы по грумингу. На выставке будут работать интерактивные зоны и открытые лектории. Посетители смогут задать вопросы кинологами, фелинологами и заводчиками. Отдельный блок мероприятия будет посвящен культуре социальной ответственности. Кроме того, на площадке будут представлены животные из приютов. Также в программе — работа животных-терапевтов и проекты с собаками-помощниками, которые поддерживают детей и людей с инвалидностью.Программа:- Выставка откроется 13 февраля деловой программой при участии представителей ведущих ведомств, зоо-бизнеса и профильных министерств о современных подходах к содержанию животных.- В субботу, 14 февраля, запланированы выставки, конкурсы и шоу-программы для владельцев и всех, кто любит животных.- 15 февраля состоятся финальные выступления и определение лучших собак и кошек России.