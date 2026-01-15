Владимирская компания «Т Плюс» сообщила о повреждении трубопровода в районе дома №6 на улице Фатьянова. Вчера специалисты провели диагностику: раскопали траншею, определили объём необходимых работ, а сегодня в течение дня будут ремонтировать трубопровод. В связи с этим на двух улицах Юго-Западного района: Фатьянова и Нижней Дуброве с 8.30 до 20.00 отключат отопление и горячую воду.