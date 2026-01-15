УМВД России по Владимирской области : телефонные мошенники продолжают обманывать жителей региона. Несмотря на постоянные предупреждения, люди попадаются на уловки аферистов и теряют крупные суммы денег.Так, 12 января во Владимире 65-летний мужчина лишился более 6 млн рублей. Аферисты две недели держали пенсионера в напряжении, представлялись сотрудниками разных ведомств, убеждали «спасти» его сбережения, заставили обналичить накопления в банке. В итоге мужчина трижды встречался с курьерами — во Владимире и даже в Москве — чтобы отдать деньги мошенникам.В тот же день в Муроме 83-летняя женщина отдала мошенникам 2 млн рублей. Псевдосотрудник банка убедил пенсионерку «зарегистрировать финансы». Женщина передала все свои накопления курьеру прямо в подъезде собственного дома.