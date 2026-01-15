Во Владимирской области в 2026 году стартует масштабная программа капитального ремонта многоквартирных домов. Планируется обновить 128 зданий, а на реализацию проектов уже выделено свыше 1,1 млрд рублей.регионального Фонда капитального ремонта, работа идет в два этапа. Для 114 домов уже определили подрядные организации и готовятся к началу работ, для 14 — сейчас проходят аукционы по выбору подрядчиков.В домах проведут самые разные виды работ — от обновления крыш до модернизации лифтов. Например во Владимире в списке 24 адреса. Так, ремонт крыш ждет большинство домов — работы пройдут по адресам: 1-я Пионерская ул., 32; Алябьева ул., 17 и 21; Добросельская ул., 196а; Краснознамённая ул., 1; Ленина пр-кт, 13; Лермонтова ул., 21; Суворова ул., 3; Суздальский пр-кт, 2 и 27; Судогодское ш., 23г; Труда ул., 20; Чайковского ул., 2; Юрьевец мкр, Ноябрьская ул., 3А — и ещё несколько адресов.Обновление фасадов запланировано в трёх домах: Большая Нижегородская ул., 67в;Луначарского ул., 24 и Михайловская ул., 10А.Система водоотведения потребует ремонта в доме по адресу: 1-я Пионерская ул., 80А.Комплексный ремонт крыши и системы отопления проведут в доме на Нижней Дуброве, 20.Модернизация лифтов ждет жильцов дома на улице Соколова-Соколенка, 25.Ремонты домов будут проходить и в других городах региона. В Гусь-Хрустальном отремонтируют крыши домов на Владимирской улице, улицах Мира (12 и 22), Мезиновской (8) и других. в Коврове обновят крыши и фасады — например, на улицах Свердлова (82 и 83а), Лизы Чайкиной (32), Дорожной (12) и других. Также запланирован ремонт электрики в доме на Транспортной улице, 79. В Муроме приведут в порядок крыши домов на Первомайской (22), Мечникова (58), Комсомольской (56а) и других улицах. Кроме того, заменят лифты в домах на улицах Энгельса (25) и Филатова (7).