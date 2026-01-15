Во Владимирской области в 2026 году стартует масштабный ремонт дорог, ведущих к популярным туристическим объектам. Работы пройдут в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».Регион вошел в федеральную инициативу по развитию внутреннего туризма. На интернет‑ресурсе «Путешествуем.рф» появилась интерактивная карта с более чем 40 ключевыми достопримечательностями Владимирской области. Теперь задача — сделать к ним удобные подъездные пути, в областном правительстве.Всего планируется обновить около 40 км дорожного покрытия — как на магистралях опорной сети, так и на межмуниципальных трассах. В списке Юрьев‑Польский – Кольчугино, Покров – Новосёлово – Киржач, Касимов – Муром – Нижний Новгород, Владимир – Муром – Арзамас, подъезд к Гусь‑Хрустальному и другие.