Во Владимирской области продолжат преображать дворы — губернатор Александр Авдеев принял решение продлить на 2026 год проект «Благоустроенный двор». На его реализацию из регионального бюджета выделят 1,2 млрд рублей, сообщили в областном правительстве.За два предыдущих года проект показал весомые результаты: в регионе привели в порядок 1640 территорий.Право на субсидии сохраняют муниципалитеты с численностью населения более 1 000 человек, где расположено не менее 15 многоквартирных домов.До 15 марта местные власти должны составить и утвердить адресные перечни дворовых и прилегающих территорий для благоустройства. Также провести отбор дворов — с учетом мнения собственников жилья и в порядке, утвержденном органами местного самоуправления.Приоритет получат дворы, где на первых этажах домов размещены объекты социальной инфраструктуры.В рамках проекта во дворах планируют ремонтировать проезды и тротуары, устанавливать освещение, монтировать скамейки и урны, обустраивать и ремонтировать парковочные места.