Злоумышленники используют доверие граждан к образовательным организациям.

МВД России всплеск мошеннических схем, маскирующихся под взаимодействие с автошколами. Злоумышленники используют доверие граждан к образовательным организациям, чтобы выманить деньги и персональные данные.Сценарий обычно развивается по одному из двух путей. Аферисты звонят от имени учебного заведения, где человек учится вождению, сообщают, что нужно назвать код авторизации — якобы для записи на занятие, активации личного кабинета или подтверждения экзамена. Получив код, начинают давить: имитируют «взлом», сообщают об «утечке данных» и подключают «сотрудников правоохранительных органов», которые убеждают «спасти деньги» или «принять участие в следственных действиях».Кроме того, мошенники создают фейковые сайты, копирующие официальные ресурсы автошкол, заманивают «льготными местами» или «ранней записью», требуют срочную предоплату на карту физического лица, после перевода денег исчезают, а попытки оформить возврат используют для выманивания данных банковской карты.Сотрудники МВД призывают владимирцев быть бдительными и помнить, что настоящие автошколы никогда не просят коды авторизации или предоплату на личные карты.