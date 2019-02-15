Люберецкий городской суд продолжает расспрашивать свидетелей крупнейшего в новейшей истории России уклонения в уплате налогов физическим лицом. 14 февраля на процессе выступила мировая судья Наталья Богунова, которая ранее избавила Пономарева от претензий со стороны налоговиков.

Люберецкий городской суд продолжает расспрашивать свидетелейкрупнейшего в новейшей истории России уклонения в уплате налоговфизическим лицом. 14 февраля на процессе выступила мировая судья НатальяБогунова, которая ранее избавила Пономарева от претензий со стороны налоговиков.Четыре года назадподсудимый при участии еще трех человек – адвоката Максима Загорского испециально, по версии следствия, подкупленных Сергея Исаева и ВладимираВласенко – организовали в подмосковном городе Раменское целоепредставление.Они обратились в местный суд, требуя разобрать ажпять споров. В частности, Пономарев обвинял Исаева в "бездельничанье",хотя тот должен был "предпринять ряд необходимых действий дляустановления в судебном порядке отсутствия объекта налогообложения уПономарева в 2010 – 2012 гг.".В свою очередь, оппонент , чтоистец клевещет на него. Разбором споров занялась Наталья Богунова, благо, мировой судья полномоченпринимать решения в процессах "весом" не более 50 тысяч рублей, а суммызаявлялись именно такие.Признав Пономарева невиновным в клевете, она заодно постановила, что он не виноват в сокрытии от государстваболее 8 миллиардов рублей налогов. То есть мировая судья превысила своиполномочия ровно в 160 тысяч раз.Такое стало возможно потому, чтомотивировочная часть вынесенного решения состояла из нескольких десятковстраниц, в которых и скрывались "доказательства" чистоты фигурантаперед законом. Впоследствии вердикт Богуновой на бланке и с печатьюпомог Пономареву закрыть возбужденные против него уголовные дела.Нополученная с помощью манипуляций передышка оказалась.В июне 2017 года Пресненский районный суд Москвы заключил Пономарева под стражу, он сноваобвиняется по нескольким статьям УК РФ.С учетом описанной вышеистории выступление Богуновой в процессе ждали с особым интересом: залзаседаний в очередной раз оказался полон. И публика вряд ли быларазочарована показаниями свидетеля как данными, что называется, "впрямом эфире", так и зачитанными прокурором.Выделить в допросемировой судьи можно два момента. Первый – Богунова , что в организованных группойПономарева процессах "всегда был большой объем документов", хотянезначительный характер дел вряд ли предполагал его.Как утверждают участники заседания, на процессе Богунова вспомнила,что адвокат Загорский передавал ей текст прений, который использовалсяей при написании приговора. Похоже, именно таким образом в решения изатесалась та оценка, столь необходимая Пономареву, пишет .Второймомент – поведение участников разбирательства. Если Пономарев вел себяодинаково "нагло и вызывающе", а адвокат профессионально исполнялобязанности юриста, то Исаев с Власенко, пусть и исполняли поочереднороли свидетелей, истцов и ответчиков, держались отстраненно, пассивно и,как отметила Богунова, не разбирались в законах. Что вообще-то страннодля людей, идущих в суд отстаивать собственные интересы.Впрочем, этоперестает быть странным, если принять во внимание версию следствия. Онополагает, что граждане были подкуплены за $70 тысяч: Исаев получил $20тысяч, Власенко – $50 тысяч. А раз так, то их равнодушие к исходамспоров можно с легкостью понять.Ранее Богунова заявляла, что о преступных замыслахКонстантина Пономарева. Однако ее показания только укрепили позициюобвинения, убеждённого, что они всё же были, и фигурант их реализовывал свполне чёткими целями.Кстати, позапрошлое заседание такжесложилось не в пользу подсудимого. Представители ФНС, выступившие вкачестве свидетелей, рассказали некоторые детали о схеме, которуюиспользовал обвиняемый.В частности, сотрудница ведомства СветланаОрлова заявила суду, что фискалы никаких уведомлений о заседаниях вРаменском не получали, хотя должны были, и вообще узнали о процессахслучайно. Также она подтвердила, что Пономарев фальсифицировал несколькодокументов, а Богунова в вердиктах выводы, не имевшиеотношения к пресловутой "клевете".Таким образом, стоитпризнать, что по итогам двух дней допросов свидетелей обвинение увереннообыгрывает подсудимого со счетом 2-0.Дмитрий Сергеев