Представители американского телеканала Fox News опросили сограждан, считают ли они, что Всевышний благословил Дональда Трампа на победу на выборах главы государства в 2016 году. За три дня в необычном исследовании приняли участие более тысячи человек.

Представители американского телеканала Fox News опросили сограждан, считают ли они, что Всевышний благословил Дональда Трампа на победу на выборах главы государства в 2016 году. За три дня в необычном исследовании приняли участие более тысячи человек.Участников опроса выбирали случайным образом из числа зарегистрированных избирателей. Американцам звонили на мобильные и стационарные телефоны и спрашивали, верят ли они, что Трамп стал президентом по воле божьей.Оказалось, что в богоизбранность Трампа верят лишь 25 процентов опрошенных. 14 процентов затруднились ответить, 62 процента заявили, что в такую теорию не верят.Сильнее других в божественное вмешательство в американские выборы верят белые христиане-евангелисты (55 процентов опрошенных), на втором месте – протестанты (36 процентов), на третьем – католики (20 процентов).Среди тех, кто голосовал за Трампа в 2016 году, 46 процентов верят, что победы республиканца хотел бог.