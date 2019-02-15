Обыкновенная халатность стала причиной серьезных проблем семьи Владимира Машкова. На срочный вызов выехали пожарные.

Обыкновенная халатность стала причиной серьезных проблем семьи Владимира Машкова. На срочный вызов выехали пожарные.Мало кто знает, однако в юности и не помышлял об актерстве. Он был уверен, что станет ученым. "Мне очень нравилась биология, очень нравилось бегать за бабочками и жуками, но, видимо, генетический состав в какой-то момент поменял мое направление деятельности", – признался артист.Родители Владимира Машкова Лев и Наталья работали в Тульском кукольном театре. Мать была главным режиссером. Причем, по словам сотрудницы театра Натальи Юрасовой, очень требовательной. А вот отец Владимира отличался талантом. "Даже работала когда над спектаклем, она из мастерских наблюдала, как делают куклу, как делают декорацию. Все было под контролем, она была въедливой. А Лев Машков был актером очень талантливым. Для меня он всегда был такой хороший, добрый ми-и-ша!" – рассказала журналистам художник-кукольник Юрасова.Сам артист очень хорошо запомнил один крайне неприятный инцидент, случившейся, когда его семья жила в Туле. В их квартире случился пожар. "Мне было 3,5 года, мы пошли гулять в парк с папой и мамой. И когда мы вернулись домой, стояли пожарные машины. Уже потушили нашу квартиру. Потому что мама или папа оставили утюг. Сгорела квартира... Причем орали: "Артист горит !" Папа был актером в театре кукол... "Горит артист, погорел артист!.." И я помню, что выходил пожарный из окна в форме, и я с каким-то восторгом смотрел, что из нашей комнаты выходит пожарный или космонавт. Вот это яркое воспоминание!" – цитирует Владимира Машкова .Вскоре артистическая семья переехала из Тулы в Москву. Сейчас Владимир Машков возглавляет "Табакерку". Впрочем, теперь она называется Театром Олега Табакова. Говорят, любимый ученик совсем не похож на ныне покойного мэтра.