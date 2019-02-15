Видео, опубликованное певицей Ани Лорак, породило множество слухов. Поклонники разглядели у артистки
беременность и упрекнули ее в развратном поведении.
Видео, опубликованное певицей Ани Лорак, породило множество слухов. Поклонники разглядели у артистки
беременность и упрекнули ее в развратном поведении.
В личном Instagram Ани показала небольшой фрагмент своего выступления. Лорак предстает перед зрителем в
откровенном платье в стиле бурлеск.
Наряд выгодно подчеркивал
красивую грудь артистки и оголял стройные ноги. Меж тем, поклонникам показалось,
что под обтягивающим концертным костюмом угадывается подросший живот.
Интернет-обыватели тут же обратили
внимание на несовершенство фигуры знаменитости и принялись спрашивать ее о
возможной беременности. "Мне показалось, или она беременна?", – удивлялись
комментаторы.
Меж тем, выяснилось, что среди
фанатов Ани много моралистов. Звезду отчитали за нарочитую сексуальность, мол, звезда
подает плохой пример своей дочери. Также пользователи Сети отмечали, что после
развода с мужем Муратом Налчаджиоглу Лорак пустилась во се тяжкие.
"Медленно, но уверенно Ани
Лорак превращается в силиконовую долину🤦♀
Остановитесь, Каролина😏(здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Была вашей
поклонницей,теперь нет,противно,развратно.Далеко не молодая уже,😂", "Что
за разминка?Нелепые наклоны,,поклоны", "После
развода,стала не певица,а стриптезерша, муж держал в рамках приличия", -
рассуждали фолловеры.