Видео, опубликованное певицей Ани Лорак, породило множество слухов. Поклонники разглядели у артистки беременность и упрекнули ее в развратном поведении.

Видео, опубликованное певицей Ани Лорак, породило множество слухов. Поклонники разглядели у артисткибеременность и упрекнули ее в развратном поведении.В личном Instagram Ани показала небольшой фрагмент своего выступления. Лорак предстает перед зрителем воткровенном платье в стиле бурлеск.Наряд выгодно подчеркивалкрасивую грудь артистки и оголял стройные ноги. Меж тем, поклонникам показалось,что под обтягивающим концертным костюмом угадывается подросший живот.Интернет-обыватели тут же обратиливнимание на несовершенство фигуры знаменитости и принялись спрашивать ее овозможной беременности. "Мне показалось, или она беременна?", – удивлялиськомментаторы.Меж тем, выяснилось, что средифанатов Ани много моралистов. Звезду отчитали за нарочитую сексуальность, мол, звездаподает плохой пример своей дочери. Также пользователи Сети отмечали, что послеразвода с мужем Муратом Налчаджиоглу Лорак пустилась во се тяжкие."Медленно, но уверенно АниЛорак превращается в силиконовую долину🤦♀Остановитесь, Каролина😏(здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Была вашейпоклонницей,теперь нет,противно,развратно.Далеко не молодая уже,😂", "Чтоза разминка?Нелепые наклоны,,поклоны", "Послеразвода,стала не певица,а стриптезерша, муж держал в рамках приличия", -рассуждали фолловеры.