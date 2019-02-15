Президент
России Владимир Путин получил травму на вчерашней тренировке в Сочи.
Мимо такого события не смогли пройти злорадствующие украинцы. Жители
Незалежной принялись оставлять в Сети язвительные и обидные
комментарии.
Президент
России Владимир Путин получил травму на вчерашней тренировке в Сочи.
Мимо такого события не смогли пройти злорадствующие украинцы. Жители
Незалежной принялись оставлять в Сети язвительные и обидные
комментарии.
Так,
некоторые комментаторы делали акцент на возраст российского лидера,
заявляя, что в его годы полноценно тренироваться уже невозможно. "67
лет, какой бой, какое противостояние?" – написал пользователь Twitter Alex Green.
Путин получил травму в ходе спарринг-тренировки с олимпийским чемпионом по дзюдо Бесланом Мудрановым. "Беслан Мудранов агент британских спецслужб. Это он Путину жестко за Скрипалей отомстил!" – съязвил пользователь Владимир Вавик.
Другие
комментаторы предположили, что выходом на татами Владимир Путин
пытается поддержать свой рейтинг. "Так делал Мао Цзэдун, переплывая реку
Янцзы", – заявил Otto Carius.
Тренировка,
где Путин получил травму, проходила в спортивном центре "Юг Спорт" в
Сочи. Глава государства пришел на нее после переговоров с лидерами
Турции и Ирана.
произошла из-за неудачного броска. К счастью,
она оказалась несерьезной – президенту помог обычный пластырь.
Занятия
дзюдо поднимают настроение президенту России. Кроме того, признается
Владимир Путин, спорт помогает ему смотреть на мир без розовых очков.
Украинцы
внимательно наблюдают за и со злобой и ехидством
комментируют чуть ли не каждый его шаг. До этого жители Незалежной
переполошились из-за подарка президента 12-летней жительнице Омска.
Девочка мечтала о коньках, и президент исполнил ее желание.
Бесноватые украинцы разнесли и ролик с маленькой хоккеисткой, поблагодарившей президента. Пользователи Сети из Незалежной назвали это постановкой и оставили едкие комментарии к видео.