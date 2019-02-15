Президент России Владимир Путин получил травму на вчерашней тренировке в Сочи. Мимо такого события не смогли пройти злорадствующие украинцы. Жители Незалежной принялись оставлять в Сети язвительные и обидные комментарии.

ПрезидентРоссии Владимир Путин получил травму на вчерашней тренировке в Сочи.Мимо такого события не смогли пройти злорадствующие украинцы. ЖителиНезалежной принялись оставлять в Сети язвительные и обидныекомментарии.Так,некоторые комментаторы делали акцент на возраст российского лидера,заявляя, что в его годы полноценно тренироваться уже невозможно. "67лет, какой бой, какое противостояние?" – написал пользователь Twitter Alex Green.Путин получил травму в ходе спарринг-тренировки с олимпийским чемпионом по дзюдо Бесланом Мудрановым. "Беслан Мудранов агент британских спецслужб. Это он Путину жестко за Скрипалей отомстил!" – съязвил пользователь Владимир Вавик.Другиекомментаторы предположили, что выходом на татами Владимир Путинпытается поддержать свой рейтинг. "Так делал Мао Цзэдун, переплывая рекуЯнцзы", – заявил Otto Carius.Тренировка,где Путин получил травму, проходила в спортивном центре "Юг Спорт" вСочи. Глава государства пришел на нее после переговоров с лидерамиТурции и Ирана.произошла из-за неудачного броска. К счастью,она оказалась несерьезной – президенту помог обычный пластырь.Занятиядзюдо поднимают настроение президенту России. Кроме того, признаетсяВладимир Путин, спорт помогает ему смотреть на мир без розовых очков.Украинцывнимательно наблюдают за и со злобой и ехидствомкомментируют чуть ли не каждый его шаг. До этого жители Незалежнойпереполошились из-за подарка президента 12-летней жительнице Омска.Девочка мечтала о коньках, и президент исполнил ее желание.Бесноватые украинцы разнесли и ролик с маленькой хоккеисткой, поблагодарившей президента. Пользователи Сети из Незалежной назвали это постановкой и оставили едкие комментарии к видео.