Регина Тодоренко, в декабре впервые ставшая матерью, пожаловалась на лактостаз. Блогер Лена Миро, охарактеризовавшая ее состояние как тяжелое, и вовсе заявила, что ей грозит потеря груди. А всему виной, по ее мнению, желание Регины скорее выйти из декрета.

Регина Тодоренко, в декабре впервые ставшая матерью, пожаловалась на лактостаз. Блогер Лена Миро, охарактеризовавшая ее состояние как тяжелое, и вовсе заявила, что ей грозит потеря груди. А всему виной, по ее мнению, желание Регины скорее выйти из декрета.Все началось с того, что на своей официальной страничке в социальной сети Instagram призналась, что ей пришлось отменить съемки из-за лактостаза. "Я горю почти сутки – 38,8 Еще вчера утром у меня был упадок сил, и градусник показывал 35.6, а сейчас у меня жар, и грудь будто насаживают на шампур", – пожаловалась популярная телеведущая.Блогер Лена Миро, известная своим острым языком, не сдержала негативных эмоций. В частности, она высказала мнение, что лактостаз у Регины Тодоренко возник из-за того, что та рано вышла из декрета. " кормит не Влад Топалов, а ноги. Точнее, рот, которым работать надо. Что делать с декретом? Сцедить молока и убежать, бросив грудничка на посторонних людей. От такого безответственного поведения у женщины случился лактостаз – застой молока", – заключила Миро."Лактостаз – очень опасное и болезненное состояние. Если запустить, сиську вообще могут отрезать", – компетентно заявила никогда не рожавшая Лена. При этом она не поленилась узнать, почему происходит застой молока, и поделилась этими знаниями с читателями своего "Живого журнала": "Если ты не кормишь по часам ребенка грудью – привет, лактостаз! Если ты убегаешь из дома, сцеживая молоко на весь день, снова привет, лактостаз!"Блогер призналась, что ей жаль , но еще больше – ее сына. "Мало того, что зачат вне брака, так еще в два месяца теперь остался без мамака на смесях! Мамина беспокойная жизнь теперь будет всю жизнь аукаться и ребенку, который не получит положенного ему питания. На смесях вырастет, на чужих руках, пока мамочка изображает из себя примерную инстаграмную мать", – констатировала Лена Миро.