Сотрудник департамента образования Москвы Илья Гуськов получил сотрясение мозга и закрытую черепно-мозговую травму в результате нападения грабителей, один из которых оказался участником боев без правил. Камера наблюдения зафиксировала момент нападения.

Сотрудник департамента образования Москвы Илья Гуськов получил сотрясение мозга и закрытую черепно-мозговую травму в результате нападения грабителей, один из которых оказался участником боев без правил, сообщила пресс-служба столичного управления МВД. Камера наблюдения зафиксировала момент нападения."Я ничего не взял. Хотел взять, но не получилось", — признался 27-летний приезжий.Нападение было совершено около семи часов утра 11 февраля во 2-ом Балтийском переулке, когда 38-летний Гуськов — заместитель начальника управления государственного надзора и контроля в сфере образования департамента образования Москвы — приехал на работу. Стоило ему выйти из машины, как проходивший мимо молодой человек одним ударом отправил чиновника в нокаут, после чего вместе с приятелем принялся обыскивать его в поисках кошелька.За чиновника вступился 54-летний охранник, но в итоге пострадал сам — грабители избили и его, после чего вернулись к своей жертве, еще раз обыскали все карманы и удалились с пустыми руками.Пострадавших мужчин доставили в больницу, где врачи диагностировали у них закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. Одного из нападавших — в прошлом бойца ММА — задержали 12 февраля. На допросе он утверждал, что был один, а на грабеж пошел, поскольку за три месяца пребывания в Москве так и не нашел работу. По статье "Разбой" ему грозит до 10 лет лишения свободы.