24 декабря на Вестях.Ru и rusfond.ru мы рассказали историю Геры Прохорова из Ростова-на-Дону. У мальчика врожденная аномалия развития кишечника – атрезия, вызвавшая непроходимость тонкой кишки. Больше года Гера провел в больницах.

24 декабря на Вестях.Ru и rusfond.ru мы рассказали историю Геры Прохорова из Ростова-на-Дону. У мальчика врожденная аномалия развития кишечника – атрезия, вызвавшая непроходимость тонкой кишки. Больше года Гера провел в больницах Ростова, Краснодара и Москвы, перенес уже шесть операций, ему удалили пораженные участки тонкой кишки. В результате обычную еду организм ребенка пока не усваивает. Для того чтобы выжить, Гере необходимо специальное питание, которое вводят внутривенно.Рады сообщить: вся необходимая сумма (1 369 760 руб.) собрана. Читатели Вестей.Ru, rbc.ru, lenta.ru и rusfond.ru собрали 1 391 862 руб. 82 136 руб. собрали телезрители ГТРК "Дон-ТР". 37 670 руб. собрано на благотворительной новогодней ярмарке в "ДонЭкспоцентре" (г. Ростов-на-Дону). Всего собрано 1 511 668 руб. Мама Геры благодарит всех за помощь. Примите и нашу признательность, дорогие друзья. Если не будет ваших возражений, "излишки" пойдут на реализацию программы Русфонда "Организация пожертвований при помощи средств массовой информации и интернета от физических и юридических лиц для оказания адресной помощи остронуждающимся людям по их письмам".