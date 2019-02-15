21 января на Вестях.Ru и rusfond.ru мы рассказали историю Киры Шорниковой из Ростова-на-Дону. У девочки врожденный порок сердца – дефект межпредсердной перегородки. Его обнаружили, когда Кира в два года попала в больницу с острым аппендицитом.

21 января на Вестях.Ru и rusfond.ru мы рассказали историю Киры Шорниковой из Ростова-на-Дону. У девочки врожденный порок сердца – дефект межпредсердной перегородки. Его обнаружили, когда Кира в два года попала в больницу с острым аппендицитом. Девочка перенесла несколько операций на кишечнике, после которых долго и тяжело восстанавливалась. Между тем состояние сердца Киры ухудшается, размер дефекта увеличился, девочка страдает от одышки. Кардиохирурги готовы провести операцию и закрыть дефект эндоваскулярно, через сосуды, с помощью специального импланта – окклюдера.Рады сообщить: вся необходимая сумма (294 142 руб.) собрана. Читатели Вестей.Ru и rusfond.ru собрали 346 110 руб. Мама Киры благодарит всех за помощь. Примите и нашу признательность, дорогие друзья. Если не будет ваших возражений, "излишки" пойдут на реализацию программы Русфонда "Организация пожертвований при помощи средств массовой информации и интернета от физических и юридических лиц для оказания адресной помощи остронуждающимся людям по их письмам".