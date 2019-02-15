В Казани завершаются съемки фильма Зулейха открывает глаза. В основу сериала лег одноименный роман Гузели Яхиной о периоде советских репрессии и лагерях. Неграмотные крестьяне, ленинградские интеллигенты и уголовники, все они отстаивают у тайги и безжалостного государства своё право на жизнь.

В Казани завершаются съемки фильма "Зулейха открывает глаза". В основу сериала лег одноименный роман Гузели Яхиной о периоде советских репрессии и лагерях. Неграмотные крестьяне, ленинградские интеллигенты и уголовники, все они отстаивают у тайги и безжалостного государства своё право на жизнь."Эта мысль — отрубить косы — приходит в ту секунду, когда ей начинают говорить: — Мыла вам? — Угу. — Какое вам, французское? — Ой, было бы не плохо. — Мыло французское… вот здесь вам кулацкому отродью мыла… что еще гребень? А у нас волосы — ну эту проблему мы сейчас решим", — рассказала актриса Юлия Пересильд.Юлия Пересильд в папахе, Чулпан Хаматова в татарском платье кульмек, а вот и Сергей Маковецкий — замотанный в шаль, в легком, кое-как застегнутом пальто.Его профессор Лейбе — гений медицины — от реальности как в коконе скрывается в собственном мире."Говорит, думает, но вот так поворачивается и забывает, где он находится, почему он здесь оказался и что это такое. Это не значит что, он сумасшедший, если для него столыпинский вагон — госпиталь на колесах", — говорит Сергей Маковецкий.Питерская интеллигенция да крестьяне из татарской деревни едут каторжным маршрутом, оставляя на пути могильные холмики.Поезда с переселенцами неделями простаивали на таких вот безымянных полустанках на полпути в никуда, когда прошлая жизнь отрублена, а будущего нет.Вслед за героями романа Гузель Яхиной съемочная группа пересекает страну. География съемок — от Петербурга до Сибири. Социалистический поселок Семрук выстроили под Казанью."Это по сути дела, лагерь смерти, людей сюда посылали умирать и они выжили, потому что у них хватило сил и духа противостоять чудовищной сталинской политике", — говорит актриса Чулпан Хаматова.История страны — страшного и жестокого времени репрессий. История любви — маленькой и очень сильной женщины. История о том, как свобода оказывается тюрьмой, а ссылка — дорогой к счастью. Роман "Зулейха открывает глаза" стал событием. Следом за ним и фильм попадет точно в сердце."Зулейха откроет глаза" уже этой осенью.