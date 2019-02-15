Предвыборные поездки Петра Порошенко по регионам становятся все более опасными: электорату не очень нравятся лживые обещания. Президента все чаще посылают далеко и надолго.

Предвыборные поездки Петра Порошенко по регионам становятся все болееопасными: электорату не очень нравятся лживые обещания. Президента все чащепосылают далеко и надолго."Да пошел ты!" – крикнул президенту мужчина на глазах у толпы вХарькове. Охрана тут же окружила его и попыталась увести вближайшую подворотню.Харьковчанинвсего-навсего призывал украинского лидера выплатить пожилым людям полагающиесяим пенсии. Призыв прозвучал после слов "Я вас всех люблю!"Задержать отчаявшегося пенсионера не дали очевидцы,снимавшие происходящее на телефоны. Они же отбили его у подоспевших на помощь охранникамполицейским.Этодалеко не первый инцидент на массовых мероприятиях с участием .Недавно в Черниговской области охранники встали грудью на защиту президента. Разъяреннаятолпа набросилась на него после того, как он демонстративно отказался отвечатьна неудобные вопросы.Людиокружили Порошенко с целью спросить у него, как жить на полторытысячи гривен целый месяц и почему у населения скупают молоко по цене в пять разниже, чем оно стоит в магазине. Лидер Незалежной демонстративно отворачивалсяот тех, кто завал ему неудобные вопросы, а потом сказал, что не отвечает засоциальную политику.Сельскимжителям это не понравилось и они едва не избили лидера государства. Вовремявмешалась личная охрана и отбила у народа.