В голландском Роттердаме проходит теннисный турнир с призовым фондом 1,95 миллиона долларов. Российский теннисист Даниил Медведев пробился в четвертьфинал соревнований.

В голландском Роттердаме проходит теннисный турнир с призовым фондом 1,95 миллиона долларов. Российский теннисист Даниил Медведев пробился в четвертьфинал соревнований.В матче второго круга Медведев, посеянный под пятым номером, встречался с испанцем Фернандо Вердаско. Даниил победил в двух партиях 6:2, 7:5. Соперники провели на корте 1 час 33 минуты.Соперник Медведева определится в матче между Жо-Вильфрид Цонга (Франция) — Таллон Грикспур (Нидерланды).