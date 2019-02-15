В Савеловском суде Москвы начинается рассмотрение по существу дела Михаила Исаханова. Виновника аварии, который прошлым летом насмерть сбил беременную женщину на севере Москвы, уже доставили в зал суда.

В Савеловском суде Москвы начинается рассмотрение по существу дела Михаила Исаханова. Виновника аварии, который прошлым летом насмерть сбил беременную женщину на севере Москвы, уже доставили в зал суда.Ранее следователи установили, что Исаханов в момент ДТП находился под действием наркотиков и сильно превысил скорость, поэтому обвинение ужесточили. Сегодня на слушание прибыл и муж погибшей Натальи Львовой."Он пытался сперва сказать, что якобы он сильно ударился головой и принимал таблетки от головы, а в составе этих таблеток содержится наркотическое вещество. Но эксперты эту информацию тоже отвергли — сказали, что в таких таблетках, которые он называет, такого наркотического вещества не может быть по определению", — говорит Евгений Львов.Трагедия произошла в июне прошлого года на улице Верхняя Масловка. Бывший сотрудник университета "Синергия" Михаил Исаханов на своем BMW вылетел на тротуар и сбил двух женщин. Одна из них находилась на девятом месяце беременности. Спасти ни ее, ни ребенка не удалось. Вторая пострадавшая долго лечилась в больнице.