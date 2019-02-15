Совет депутатов города Видное Ленинского района Московской области большинством голосов снял с должности его председателя Павла Грудинина.

Совет депутатов города Видное Ленинского района Московской области большинством голосов снял с должности его председателя Павла Грудинина.Об этом общественность проинформировали в аккаунте совета "ВКонтакте".Сообщается, что Грудинин снят по причине у него наличия офшоров и иностранных активов, разочарования коллег-депутатов в его деятельности в качестве председателя, за сокрытие реальных доходов при проведении антикоррупционной экспертизы и ряда других моментов.Вместо него новым председателем избран Игорь Коршаков, ранее входившего в комиссию совета по вопросам ЖКХ, благоустройства, транспорта и дорожного хозяйства.Бизнесмен Павел Грудинин, который является бенефициаром "Совхоза им. Ленина", крупнейшего производителя клубники в Подмосковье, известен тем, что баллотировался на пост президента России от КПРФ в марте 2018 года.