Народные избранники с удивлением прочитали заявление лидера ЛДПР

Народные избранники с удивлением прочитали заявление лидера ЛДПРДепутаты Законодательного собрания Владимирской области не стали молчать на обвинения Владимира Жириновского. Лидер ЛДПР заявил, что народные избранники игнорируют губернатора Владимира Сипягина, желая отомстить за проигрыш Светланы Орловой.Мнение депутата регионального ЗакСобрания Вячеслава Картухина опубликовал канал «Законник».«Депутаты ЗакСобрания Владимирской области с удивлением прочитали очередное заявление Владимира Жириновского, в котором он обвинил в игнорировании предложений губернатора области Владимира Сипягина.Официально заявляем, что никаких предложений о встрече с главой региона депутаты не получали. Более того, Сипягина приглашают на каждое заседание ЗС, но именно он игнорирует приглашения! То есть, глава ЛДПР в своем заявлении переваливает проблемы, возникающие в регионе с больной головы на здоровую. Голословное заявление Жириновского в очередной раз доказало, что именно он дестабилизирует ситуацию во Владимирской области!»Кроме того, Вячеслав Картухин подчеркнул, что они сотрудничают и готовы продолжать конструктивное сотрудничество со всеми политическими силами области, а также, со всеми органами и уровнями власти для улучшения качества жизни граждан.