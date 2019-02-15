Главный тренер мадридского Атлетико Диего Симеоне продолжит работать во главе клуба. Аргентинский специалист продлил с матрасниками контракт, новый срок действия которого теперь рассчитан до июня 2022 года.

Главный тренер мадридского "Атлетико" Диего Симеоне продолжит работать во главе клуба. Аргентинский специалист продлил с "матрасниками" контракт, новый срок действия которого теперь рассчитан до июня 2022 года.О пролонгации действующего соглашения сообщает официальный Twitter мадридского клуба.#Simeone2022 #EnamoradoDelAtleti #14 pic.twitter.com/rRYiVQOEjQ— Atlético de Madrid (@Atleti) 14 февраля 2019 г.Напомним, что прежний договор Симеоне с "Атлетико" был рассчитан до лета 2020 года. Клуб из столицы Испании продолжает удерживать аргентинца на посту наставника, несмотря на ранее имевшийся к специалисту интерес со стороны миланского "Интера".Находясь во главе "Атлетико", Симеоне приводил своих подопечных к победам в чемпионате Испании, Кубке и Суперкубке Испании, а также дважды выигрывал Лигу Европы и побеждал в Суперкубке УЕФА. Кроме того, Симеоне два раза доводил клуб до финала Лиги чемпионов.