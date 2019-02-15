Лидер Батькивщины Юлия Тимошенко снова чуть не попала на нары. Теплое место ей приготовили там за незаконное обогащение, но в последний момент прокуратура отказалась возбуждать уголовное дело.

Лидер"Батькивщины" Юлия Тимошенко снова чуть не попала на нары. Теплоеместо ей приготовили там за незаконное обогащение, но в последний моментпрокуратура отказалась возбуждать уголовное дело.Антикоррупционнаяпрокуратура Украины передумала заводить уголовное дело на кандидата впрезиденты . Посадить лидера "Батькивщины" хотела общественнаяорганизация "Центр противодействия коррупции", которая направила прокурорамзаявление с изложенными в нем фактами незаконного обогащения Тимошенко.Газовойпринцессе припомнили ее скрытые доходы, которые она потратила на услугиамериканских лоббистов. Сама Тимошенко все обвинения отвергла и назвала ихпредвыборной истерией власти."УПорошенко и его ручной генпрокуратуры истерика. За 44 дня до выборов, которыеони проигрывают", – написала у себя в Facebook.Ранееона назвала Петра Порошенко коррупционером высшей пробы и обратилась к министрувнутренних дел Арсену Авакову с требованием завести уголовное дело по фактамподкупа избирателей. уверена,что в день выборов 31 марта будет использован беспроигрышный прием власти –вброс бюллетеней.Сейчас, по ее словам, население Украины стремительносокращается, а в реестре избирателей откуда-то взялся лишний миллион человек.Выборыпрезидента пройдут на Украине 31 марта. Еще в январе лидером президентскойгонки была . Сейчас вперед вырвался комик ВладимирЗеленский, сместивший лидера "Батькивщины" на вторую позицию. Третьеместо занимает действующий президент Петр Порошенко.Между тем экспертысоветуют не доверять социологическим опросам, тем более, что разброс междутремя кандидатами не слишком велик. Возможно, что одним туром президентскиевыборы в Незалежной не ограничатся.