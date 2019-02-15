Лидер
Батькивщины Юлия Тимошенко снова чуть не попала на нары. Теплое
место ей приготовили там за незаконное обогащение, но в последний момент
прокуратура отказалась возбуждать уголовное дело.
Лидер
"Батькивщины" Юлия Тимошенко снова чуть не попала на нары. Теплое
место ей приготовили там за незаконное обогащение, но в последний момент
прокуратура отказалась возбуждать уголовное дело.
Антикоррупционная
прокуратура Украины передумала заводить уголовное дело на кандидата в
президенты . Посадить лидера "Батькивщины" хотела общественная
организация "Центр противодействия коррупции", которая направила прокурорам
заявление с изложенными в нем фактами незаконного обогащения Тимошенко.
Газовой
принцессе припомнили ее скрытые доходы, которые она потратила на услуги
американских лоббистов. Сама Тимошенко все обвинения отвергла и назвала их
предвыборной истерией власти.
"У
Порошенко и его ручной генпрокуратуры истерика. За 44 дня до выборов, которые
они проигрывают", – написала у себя в Facebook.
Ранее
она назвала Петра Порошенко коррупционером высшей пробы и обратилась к министру
внутренних дел Арсену Авакову с требованием завести уголовное дело по фактам
подкупа избирателей. уверена,
что в день выборов 31 марта будет использован беспроигрышный прием власти –
вброс бюллетеней.
Сейчас, по ее словам, население Украины стремительно
сокращается, а в реестре избирателей откуда-то взялся лишний миллион человек.
Выборы
президента пройдут на Украине 31 марта. Еще в январе лидером президентской
гонки была . Сейчас вперед вырвался комик Владимир
Зеленский, сместивший лидера "Батькивщины" на вторую позицию. Третье
место занимает действующий президент Петр Порошенко.
Между тем эксперты
советуют не доверять социологическим опросам, тем более, что разброс между
тремя кандидатами не слишком велик. Возможно, что одним туром президентские
выборы в Незалежной не ограничатся.