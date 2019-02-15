Google намерен до конца этого года выпустить смартфон, который будет стоить дешевле флагманских Pixel 3 и Pixel 3 XL. Такой шаг, пишет Nikkei Asian Review, может помочь компании привлечь больше пользователей в свою экосистему.

Google намерен до конца этого года выпустить смартфон, который будет стоить дешевле флагманских Pixel 3 и Pixel 3 XL. Такой шаг, пишет Nikkei Asian Review, может помочь компании привлечь больше пользователей в свою экосистему.Google, пишет издание, активно изучает ситуацию, в которой оказалась Apple, чьи новые iPhone — даже "доступный" iPhone XR — оказались не так популярны, как рассчитывали в компании. Поэтому новый Pixel, ориентированный на экономных потребителей и развивающиеся рынки, будет стоит дешевле оцененного Apple в США в 749 долларов iPhone XR.В планах Google, говорят источники издания, агрессивно продвигать новый "доступный" смартфон, а также другие "железные" элементы экосистемы: новые смарт-колонки, надеваемые устройства и "умные" камеры. При этом осенью стоит ждать и новых флагманских "пикселей".Издание пишет, что Google в последнее время переманил из Apple сотни инженеров и экспертов по организации поставок компонентов, которые теперь работают вместе с 2000 сотрудниками подразделения разработки смартфонов, купленного у HTC в 2017-м. В компании мечтают о том, чтобы для владельцев Pixel отказаться от её экосистемы сервисов и приложений было бы также трудно, как владельцам iPhone трудно "соскочить" с экосистемы Apple.В 2018-м году на долю смартфонов Pixel пришлось, по данным IDC, 0,33% мирового рынка смартфонов — удалось продать лишь 4,68 млн таких устройств.