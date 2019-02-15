В Сети не утихает скандал из-за заявления Максима Виторгана о собственной нетрадиционной сексуальной ориентации. Меж тем, пока еще супруга артиста телеведущая Ксения Собчак мало интересуется проблемами мужа.

В Сети не утихает скандал из-за заявленияМаксима Виторгана о собственной нетрадиционной сексуальной ориентации. Меж тем,пока еще супруга артиста телеведущая Ксения Собчак мало интересуется проблемамимужа.Поклонники умоляют Собчак обратить внимание на супруга. Пользователи Интернета отмечают, что в последнее время Виторган ведет себя очень странно. Например, накануне он оставил провокационный комментарий под "голым" фото коллеги Павла Деревянко. "Паш, я сдаюсь! Все, я гей!" – прокомментировал кадры муж теледивы. Общественность до сих пор гадает, было ли гей-признание шуткой.К слову, Ксения, судя по всему, тоже теряется в догадках. В своем Telegram-канале "Кровавая барыня" она опубликовала скриншот заявления Виторгана и коротко написала: "Довела мужика".Отметим, что телеведущей сейчас не до этого, она погружена в свои заботы, например, оттачивает танцевальныенавыки в шикарных интерьерах. Звезда опубликовала в своем Instagram парусобственных снимков, которых она пляшет в вечернем сумраке."Танцующая в темноте",– романтично подписала снимок звезда. Тем временем, завистники Ксении, армиякоторых заметно выросла после слухов об адюльтере с режиссером КонстантиномБогомоловым, набросились на знаменитость в комментариях.Злопыхатели отмечали, что под тонкойтканью платья звезды виднеются огромные рейтузы, что она плохая мать и никудышнаяжена."💃🏼танцуй, шальная", "Пошла в разнос ?? 😂😂(здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Иди ребенка воспитывай, а то как стрекоза"лето красное пропела...", мужа променяла, меньше шарахалась бы посвету, один подобрал, вкус почувствовала🤦♀", "Под платьем рей тузы что ли", "Выеживаешься для очередного альфонса", !Залитаяв темноте)", – упражнялись в остроумии интернет-обыватели.