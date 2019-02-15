Исход скандальной игры с участием знатока аннулируют

Первый канал и производители программ "Кто хочет стать миллионером?" и "Что? Где? Когда?" приняли решение об отстранении на неопределенный срок редактора Ильи Бера и знатока Александра Друзя от участия в передачах."В этой ситуации руководство Первого канала поддерживает решение компаний-производителей об отстранении Ильи Бера и Александра Друзя от дальнейшего участия в программах "Кто хочет стать миллионером?" и "Что? Где? Когда?", - говорится в заявлении пресс-службы Первого канала, поступившем в "Интерфакс" в пятницу.В пресс-службе отметили, что "на Первом канале считают неэтичным и недопустимым поступок Ильи Бера и Александра Друзя, которые осознанно сделали заложниками своих подозрений в отношении друг друга зрителей и десятки своих же коллег-телевизионщиков, причастных к созданию шоу "Кто хочет стать миллионером?""."Репутационный вред нанесен также телеигре "Что? Где? Когда?" и Первому каналу как вещателю", - подчеркивается в сообщении.В свою очередь, гендиректор телекомпании "Красный квадрат" Илья Кривицкий сообщил, что результаты игры "Кто хочет стать миллионером", ответы для которой, как утверждал Бер, якобы пытался купить Друзь, будут аннулированы."Илья Бер был не вправе устраивать "следственные эксперименты" - какими бы благими намерениями он при этом ни руководствовался - в федеральном телеэфире. Никто из съемочной группы не имеет права обсуждать с участниками вопросы и ответы, таковы правила, которые ни разу не нарушались", - пояснил Кривицкий.Он отметил, что "сложившаяся ситуация подвела вещателя, программу, всех, кто на ней работает, и ни в чем не повинных зрителей, которые смотрели тот выпуск "Миллионера"".