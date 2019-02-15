В это воскресенье в эфир выйдет последний выпуск легендарной программы Что? Где? Когда? с участием Александра Друзя. По техническим и организационным причинам выпуск идти будет в записи. Иначе бы магистра клуба знатоков в студии бы не было.

В это воскресенье в эфир выйдет последний выпуск легендарной программы "Что? Где? Когда?" с участием Александра Друзя. По техническим и организационным причинам выпуск идти будет в записи. Иначе бы магистра клуба знатоков в студии бы не было.Руководство Первого канала в шоке от ситуации с попыткой подкупа Александром Друзем редактора программы "Кто хочет стать миллионером? "Илья Бера. "Нанесен серьезный репутационный вред, и в этой ситуации принято решение об отстранении Ильи Бера и Александра Друзя от дальнейшего участия в программах "Кто хочет стать миллионером?" и "Что? Где? Когда?", – заявили на Первом каналеИлья Кривицкий, гендиректор телекомпании "Красный Квадрат" (производитель "Кто хочет стать миллионером?") уверяет, что "исход игры с участием Александра Друзя аннулирован, выигрыш выплачен не будет. Сложившаяся ситуация подвела вещателя, программу, всех, кто на ней работает, и наших ни в чем не повинных зрителей".Наталия Стеценко, генеральный директор телекомпании "Игра-ТВ", почётный Президент Международной ассоциации клубов "Что? Где? Когда?", соавтор и первый редактор игры со слезами на глазах заявила: "Александр играет с 1981 года, 38 лет, и никогда не был замечен ни в чем подобном!" Но поскольку тень брошена на репутацию всего интеллектуального клуба, Магистр будет отстранен от участия в "Что? Где? Когда?" на неопределенный срок".