В столичном аэропорту Внуково в четверг днем столкнулись два лайнера. Инцидент произошел во время буксировки, когда пассажиров на борту не было, так что никто не пострадал.

В столичном аэропорту Внуково в четверг днем столкнулись два лайнера. Инцидент произошел во время буксировки, когда пассажиров на борту не было, так что никто не пострадал.По предварительным данным, участниками инцидента стали Boeing 767-300 авиакомпании Azur Air и Boeing 747-400 авиакомпании "Россия". Судя по фото, последний лайнер во время буксировки на стоянку зацепил правым крылом "собрата".В результате инцидента у Boeing 747 оказалась повреждена правая законцовка крыла, а у самолета Azur Air — горизонтальный стабилизатор.Информации о пострадавших не поступало.Вечером 6 февраля прилетевший из Тюмени в Москву Sukhoi SuperJet-100 авиакомпании "Ямал" столкнулся с мачтой освещения.