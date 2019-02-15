Петр Порошенко использует любые методы для того, чтобы удержаться у власти. В ход идет даже воровство идей у своего главного противника – Владимира Путина. За это Порошенко и получил от чиновника из команды Виктора Ющенко.

Петр Порошенко использует любые методы для того, чтобы удержаться увласти. В ход идет даже воровство идей у своего главного противника – ВладимираПутина. За это Порошенко и получил от чиновника из команды Виктора Ющенко.Украинские власти признали Россию страной-агрессором, но почему-то воткрытую используют предвыборные технологии своего противника. Вот и не гнушается этим – на улицах украинских городов появились билборды сцитатой президента Украины, которая одинв один повторяет аналогичное высказывание Владимира Путина.За это досталось от экс-министра транспорта УкраиныЕвгения Червоненко. Чиновник, входивший когда-то в команду Виктора Ющенко, объяснил многочисленныесообщения о сходстве некоторых элементов избирательной кампании Порошенко состарыми предвыборными рекламными щитами "Единой России" и Владимира Путинакомплексом неполноценности президента Незалежной."Люди!Мы стоим у огромного порога, а нас кормят дешевым попкорном. Посмотрите лозунги,посмотрите билборды, сравните", – сказал Червоненко.Порошенко, который кричит на Путина, комплекс неполноценности.Действительно,президентская кампания на Украине напоминает цирк – около полусотни кандидатов,один другого краше. Масла в огонь подливают заявления о российской угрозе:дескать, сам Путин готовит атаку на честные и прозрачные выборы. ВМоскве, кстати, всерьез задумались – признавать ли результаты голосования 31марта после того, как закрыл въезд в страну российскимнаблюдателям.пройдут 31 марта 2019 года, в них примут участие около 50кандидатов. По данным соцопросов, на первом месте – актер Владимир Зеленский,вторую позицию заняла экс-премьер Юлия Тимошенко, третий в рейтингах –действующий глава государства .