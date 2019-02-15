Петр Порошенко использует любые методы для того, чтобы удержаться у
власти. В ход идет даже воровство идей у своего главного противника – Владимира
Путина. За это Порошенко и получил от чиновника из команды Виктора Ющенко.
Петр Порошенко использует любые методы для того, чтобы удержаться у
власти. В ход идет даже воровство идей у своего главного противника – Владимира
Путина. За это Порошенко и получил от чиновника из команды Виктора Ющенко.
Украинские власти признали Россию страной-агрессором, но почему-то в
открытую используют предвыборные технологии своего противника. Вот и не гнушается этим – на улицах украинских городов появились билборды с
цитатой президента Украины, которая один
в один повторяет аналогичное высказывание Владимира Путина.
За это досталось от экс-министра транспорта Украины
Евгения Червоненко. Чиновник, входивший когда-то в команду Виктора Ющенко, объяснил многочисленные
сообщения о сходстве некоторых элементов избирательной кампании Порошенко со
старыми предвыборными рекламными щитами "Единой России" и Владимира Путина
комплексом неполноценности президента Незалежной.
"Люди!
Мы стоим у огромного порога, а нас кормят дешевым попкорном. Посмотрите лозунги,
посмотрите билборды, сравните", – сказал Червоненко.
У
Порошенко, который кричит на Путина, комплекс неполноценности.
Действительно,
президентская кампания на Украине напоминает цирк – около полусотни кандидатов,
один другого краше. Масла в огонь подливают заявления о российской угрозе:
дескать, сам Путин готовит атаку на честные и прозрачные выборы. В
Москве, кстати, всерьез задумались – признавать ли результаты голосования 31
марта после того, как закрыл въезд в страну российским
наблюдателям.
пройдут 31 марта 2019 года, в них примут участие около 50
кандидатов. По данным соцопросов, на первом месте – актер Владимир Зеленский,
вторую позицию заняла экс-премьер Юлия Тимошенко, третий в рейтингах –
действующий глава государства .