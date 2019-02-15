В Республике Алтай начали выделять землю многодетным семьям после обращения депутата Госдумы, координатора партийного проекта Единой России Крепкая семья Ольга Окуневой. В регионе была разработан план по предоставлению земли семьям. Реализацию дорожной карты проконтролирует глава субъекта Александр Бердников.

Республике Алтай начали выделять землю многодетным семьям послеобращения депутата Госдумы, координатора партийного проекта "ЕдинойРоссии" "Крепкая семья" Ольга Окуневой. В регионе была разработан планпо предоставлению земли семьям. Реализацию "дорожной карты"проконтролирует глава субъекта Александр Бердников.Пословам Окуневой, единороссы рекомендовали регионам разработать"дорожную карту" по выделению участков, чтобы гарантировать сроки иобязательства перед семьями. Земля им жизненно необходима, отметиладепутат."Поэтомунужно решить этот вопрос оперативно и качественно, наши активисты и ялично будем следить за реализацией обозначенных целей", – подчеркнулапарламентарий."Дорожнаякарта" рассчитана на 2019-2020 годы. Окунева отметила, что планомпредусмотрено выделение юридически свободных, неиспользуемых участков,включение их в границы населенных пунктов, обеспечение инженернойинфраструктурой и обновление списков многодетных семей.Говоряо нецелевом использовании земель, парламентарий рассказала, чтопрорабатывается вопрос досрочного прекращения права аренды на этиучастки. "Этот вопрос взят на личный контроль главой Республики Алтай", -подчеркнула законодатель, которая до этого обращалась к руководителюрегиона с соответствующей просьбой.Напомним,ранее многодетная мать из Горно-Алтайска рассказала президентуВладимиру Путина о нецелевом использовании земель в регионе. По еесловам, участки общей площадью 90 гектаров были переданы частнымкомпаниям на безвозмездной основе, тогда как 2,5 тысячи многодетныхсемей стоят в очереди на получение земли.соответствии с планом мероприятий до 2020 года, проводимых в рамкахДесятилетия детства, в субъектах Федерации должны появиться "дорожные планы" попредоставлению многодетным семьям земельных участков. Вопроспрорабатывался совместно Минтруда, экспертами "Крепкой семьи" идепутатами Госдумы.Партийныйпроект "ЕР" "Крепкая семья" направлен на укрепление института семьи исемейных ценностей. При его реализации уделяется особое вниманиеподдержке молодых семей и семей с детьми. Партийцы контролируют исокращение масштабов сиротства в стране.