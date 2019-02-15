В
Республике Алтай начали выделять землю многодетным семьям после
обращения депутата Госдумы, координатора партийного проекта Единой
России Крепкая семья Ольга Окуневой. В регионе была разработан план
по предоставлению земли семьям. Реализацию дорожной карты
проконтролирует глава субъекта Александр Бердников.
В
Республике Алтай начали выделять землю многодетным семьям после
обращения депутата Госдумы, координатора партийного проекта "Единой
России" "Крепкая семья" Ольга Окуневой. В регионе была разработан план
по предоставлению земли семьям. Реализацию "дорожной карты"
проконтролирует глава субъекта Александр Бердников.
По
словам Окуневой, единороссы рекомендовали регионам разработать
"дорожную карту" по выделению участков, чтобы гарантировать сроки и
обязательства перед семьями. Земля им жизненно необходима, отметила
депутат.
"Поэтому
нужно решить этот вопрос оперативно и качественно, наши активисты и я
лично будем следить за реализацией обозначенных целей", – подчеркнула
парламентарий.
"Дорожная
карта" рассчитана на 2019-2020 годы. Окунева отметила, что планом
предусмотрено выделение юридически свободных, неиспользуемых участков,
включение их в границы населенных пунктов, обеспечение инженерной
инфраструктурой и обновление списков многодетных семей.
Говоря
о нецелевом использовании земель, парламентарий рассказала, что
прорабатывается вопрос досрочного прекращения права аренды на эти
участки. "Этот вопрос взят на личный контроль главой Республики Алтай", -
подчеркнула законодатель, которая до этого обращалась к руководителю
региона с соответствующей просьбой.
Напомним,
ранее многодетная мать из Горно-Алтайска рассказала президенту
Владимиру Путина о нецелевом использовании земель в регионе. По ее
словам, участки общей площадью 90 гектаров были переданы частным
компаниям на безвозмездной основе, тогда как 2,5 тысячи многодетных
семей стоят в очереди на получение земли.
В
соответствии с планом мероприятий до 2020 года, проводимых в рамках
Десятилетия детства, в субъектах Федерации должны появиться "дорожные планы" по
предоставлению многодетным семьям земельных участков. Вопрос
прорабатывался совместно Минтруда, экспертами "Крепкой семьи" и
депутатами Госдумы.
Партийный
проект "ЕР" "Крепкая семья" направлен на укрепление института семьи и
семейных ценностей. При его реализации уделяется особое внимание
поддержке молодых семей и семей с детьми. Партийцы контролируют и
сокращение масштабов сиротства в стране.