Партийцы займутся созданием реестра захоронений участников боевых действий и будут
добиваться придания им статуса воинских захоронений. С таким
заявлением выступил секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак
в ходе встречи с членами Всероссийской общественной организации
ветеранов Боевое братство, которые озвучили соответствующую
инициативу. По его словам, это позволит сохранить память о тех, кто
защищал интересы нашей страны за рубежом.
Партийцы займутся созданием реестра захоронений участников боевых действий и будут
добиваться придания им статуса "воинских захоронений". С таким
заявлением выступил секретарь генсовета "ЕР" Андрей Турчак
в ходе встречи с членами Всероссийской общественной организации
ветеранов "Боевое братство", которые озвучили соответствующую
инициативу. По его словам, это позволит сохранить память о тех, кто
защищал интересы нашей страны за рубежом.
Турчак заявил, что
все необходимые сведения для реестра захоронений соберут региональные
отделения партии и "Молодая Гвардия Единой России" вместе с "Боевым
братством". "После этого через наших депутатов в органах местного
самоуправления будет решаться вопрос о придании им статуса "воинских
захоронений", – сказал секретарь генсовета "ЕР"..
Турчак отметил, что работу необходимо проводить не только в
отношении могил воинов-афганцев, но и тех, кто участвовал в других
вооруженных конфликтах. Турчак выразил надежду, что совместными усилиями эта задача будет решена.
Первый
заместитель председателя "Боевого братства", исполняющий обязанности
секретаря отделения "Единой России" в Севастополе Дмитрий Саблин
отметил, что в его адрес поступает много обращений по сохранению могил
афганцев. По его словам, статус "воинское захоронение" дает возможность
получить средства на содержание могил и дает гарантию, что на этом месте
не появятся другие захоронения.
Саблин
подчеркнул, что сегодня придание статуса "воинское захоронение" -
непростая задача. "Это решение принимается на уровне депутатов
муниципалитета по согласованию с региональными властями", – сказал он.
Напомним,
в России 15 февраля отмечается день памяти воинов-интернационалистов,
исполнявших долг за пределами Отечества. Памятная дата установлена в
честь вывода советских войск из Афганистана. Последняя колонна советских
войск покинула эту страну 15 февраля 1989 года.