Партийцы займутся созданием реестра захоронений участников боевых действий и будут добиваться придания им статуса воинских захоронений. С таким заявлением выступил секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак в ходе встречи с членами Всероссийской общественной организации ветеранов Боевое братство, которые озвучили соответствующую инициативу. По его словам, это позволит сохранить память о тех, кто защищал интересы нашей страны за рубежом.

Партийцы займутся созданием реестра захоронений участников боевых действий и будутдобиваться придания им статуса "воинских захоронений". С такимзаявлением выступил секретарь генсовета "ЕР" Андрей Турчакв ходе встречи с членами Всероссийской общественной организацииветеранов "Боевое братство", которые озвучили соответствующуюинициативу. По его словам, это позволит сохранить память о тех, ктозащищал интересы нашей страны за рубежом.Турчак заявил, чтовсе необходимые сведения для реестра захоронений соберут региональныеотделения партии и "Молодая Гвардия Единой России" вместе с "Боевымбратством". "После этого через наших депутатов в органах местногосамоуправления будет решаться вопрос о придании им статуса "воинскихзахоронений", – сказал секретарь генсовета "ЕР"..Турчак отметил, что работу необходимо проводить не только вотношении могил воинов-афганцев, но и тех, кто участвовал в другихвооруженных конфликтах. Турчак выразил надежду, что совместными усилиями эта задача будет решена.Первыйзаместитель председателя "Боевого братства", исполняющий обязанностисекретаря отделения "Единой России" в Севастополе Дмитрий Саблинотметил, что в его адрес поступает много обращений по сохранению могилафганцев. По его словам, статус "воинское захоронение" дает возможностьполучить средства на содержание могил и дает гарантию, что на этом местене появятся другие захоронения.Саблинподчеркнул, что сегодня придание статуса "воинское захоронение" -непростая задача. "Это решение принимается на уровне депутатовмуниципалитета по согласованию с региональными властями", – сказал он.Напомним,в России 15 февраля отмечается день памяти воинов-интернационалистов,исполнявших долг за пределами Отечества. Памятная дата установлена вчесть вывода советских войск из Афганистана. Последняя колонна советскихвойск покинула эту страну 15 февраля 1989 года.