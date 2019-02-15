Член экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян прокомментировал Дни.ру резонансное интервью музыканта Александра Маршала Юрию Дудю. Он пристыдил недовольных властью российских знаменитостей.

Член экспертного совета по развитиюинформационного общества при Госдуме Вадим Манукян прокомментировал "Дни.ру" резонансноеинтервью музыканта Александра Маршала Юрию Дудю. Он пристыдил недовольных властьюроссийских знаменитостей.Эксперт согласился с Маршалом в том смысле, чтонедовольные властью и страной известные личности могут уехать из России, если имздесь не по душе. "Наконец-то Юрий Дудь получил внятный ответ на свои любимыевопросы про Владимира Путина. Какие же они все недовольные. Панин два года ужеуезжает, но все никак не уедет, конечно, ведь Россия-матушка кормит", -высказался Манукян.При этом он назвал и других нелояльно настроенных квласти звезд. В их числе – и известный актер, режиссер и телеведущий. "Михаил Ефремовтоже недоволен страной, но зарабатывает постоянно именно в ней", – отметилэксперт."Даже Серебряков несмотря на то, что уехал из страны,зарабатывает все равно в России. Все купаются в деньгах, но поругивают власть "дляпорядку", – констатировал Вадим Манукян. Высказался он и о самом Юрие Дуде.По словам эксперта, журналист не скрывает, чтоявляется довольно состоятельным человеком. "Он-то чем недоволен? Или подписчикирезко слетят и заработки упадут, если Путина начнет поддерживать? Считаюзаявление Александра Маршала настоящим контрнаступлением на позиции подобныхперсоналий, которые получают миллионы и вечно кидаются грязью в страну, вкоторой подобный их успех стал возможен", – заключил Манукян.