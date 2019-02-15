Фейки о химической атаке в Сирии никто не признает и не осудит. Об заявила главный редактор RT Маргарита Симоньян в прямом эфире программы 60 минут.

Фейки о химической атаке в Сирии никто не признает и не осудит. Об заявила главный редактор RT Маргарита Симоньян в прямом эфире программы "60 минут". "Вы посмотрите, как Би-би-си отреагировало на сообщения своего же сотрудника? Риам Далати полгода проводил расследование в сирийском городе Дума и пришел к выводу, что, по крайней мере, в больнице были постановочные съемки, не было никаких отравленных людей, никаких тел, подвергнутых химической атаке", — сказала Симоньян."Журналист писал об этом еще в апреле 2018 года, но руководство Би-би-си правда не интересует. Они назвали заявление своего сотрудника его личным мнением. Я не удивлюсь, что теперь его потихоньку уволят". Главный редактор RT сказала, что, если такое случится, она готова принять Риама Далати на работу.В апреле 2018 года организация "Белые каски" обвинила сирийские правительственные войска в применении химического оружия. После этого был распространен видеоролик, который стал поводом для ракетной атаки США по сирийским позициям. Тогда было выпущено более ста крылатых ракет.Россия говорила о том, что видео является постановочным еще с апреля. Теперь Москва хотела бы услышать официальную позицию телерадиокомпании Би-би-си. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала это сообщение сотрудника Би-би-си кульминацией театра абсурда в освещении событий в Сирии западными СМИ.