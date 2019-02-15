В боснийском Сараеве продолжается Европейский олимпийский фестиваль среди юношей. В соревнованиях по фигурному катанию россиянка Анна Щербакова – ученица из группы Этери Тутберидзе, выиграла золотую медаль.

В боснийском Сараеве продолжается Европейский олимпийский фестиваль среди юношей. В соревнованиях по фигурному катанию россиянка Анна Щербакова – ученица из группы Этери Тутберидзе, выиграла золотую медаль.По итогам короткой и произвольной программ 15-летняя Щербакова получила от судей 202,79 балла, которых хватило для того, чтобы занять первое место. Следом за юной россиянкой расположилась итальянка Лукреция Беккари, набравшая 173,69 балла. Замкнула тройку сильнейших украинская фигуристка Анастасия Архипова. Ее результат составил 161,73 балла.Золотая медаль Щербаковой стала первой на турнире для сборной России. Всего российские юниоры общими усилиями завоевали одно золото, четыре серебра и три бронзы. Эти показатели позволяют России занимать шестую строчку в неофициальном медальном зачете соревнований.